У Кривому Розі завершені аварійно-рятувальні роботи на місці удару по ТЦ: які остаточні наслідки

Ворожі війська 21 серпня вдарили дронами по торгівельному центру у Кривому Розі. Надзвичайники 25 числа завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання.

Так, у ДСНС назвали остаточну кількість постраждалих і загиблих, а також розповіли про збитки, спричинені атакою.

Які наслідки обстрілу ТЦ у Кривому Розі?

Рятувальники декілька днів працювали на місці удару. Вони розібрали близько 5 000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій торговельного центру й обстежили 100% території.

Загалом вивезено близько 1230 тонн будівельних конструкцій. При цьому, до невідкладних робіт залучалися надзвичайники з Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей.

Важливо! Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед них – 26 дітей.

До ліквідації наслідків та проведення аварійно-рятувальних робіт залучили майже 200 рятувальників ДСНС і понад 40 одиниць спеціальної та важкої інженерної техніки.

Аварійно-рятувальні роботи на території зруйнованого ТЦ у Кривому Розі: дивіться фото ДСНС

Які подробиці обстрілу?

Атака також привернула увагу до проблеми дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. Через можливе службове недбальство поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальне провадження. Слідчі перевіряють дії представників компанії, якій належить ТРЦ, а також орендарів його приміщень.

За словами голови Нацполіції Івана Вигівського, директор одного із супермаркетів уже отримав підозру. Попри сигнали місцевої влади про необхідність припинити роботу під час повітряних тривог, заклад залишався відкритим. Саме на його території після російського удару виявили значну кількість загиблих.

Що відомо про жертв цинічного удару росіян?

Серед загиблих – 41-річна Олена Лаврентьєва, яка працювала продавчинею-консультанткою у "Столичній ювелірній фабриці" та 9 років була співробітницею компанії.

Жертвою атаки стала також 36-річна Діана Паславська, адміністраторка магазину ANDI.

Загинула й 52-річна Валентина Горб, яка працювала на парфумерному острівці неподалік входу до супермаркету "Сільпо". Про її загибель повідомила донька.