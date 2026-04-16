Палає вже 15 годин: Сили оборони підтвердили удар по НПЗ у Туапсе

Українські безпілотники вразили нафтопереробний комплекс у російському Туапсе, що має стратегічне значення для експорту пального. Після ударів спалахнула масштабна пожежа, яку не можуть ліквідувати вже понад 15 годин.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інформацію також підтвердили у Силах безпілотних систем ЗС України.

Що відомо про удар по Туапсинському НПЗ?

Українські безпілотники в ніч проти 16 квітня уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Під удар потрапили об'єкти нафтотермінала порту Туапсе, який працює в єдиному комплексі з НПЗ. Підприємство забезпечує виробництво бензину, дизеля та інших нафтопродуктів і належить компанії Роснефть.

Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери, трубопроводи та резервуари. Після влучань виникла масштабна пожежа.

За повідомленнями місцевих джерел, вогонь намагаються загасити вже понад 15 годин, а мешканців прилеглих районів евакуювали.

Українські Сили оборони уразили Туапсинський НПЗ: дивіться відео

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що 15 – 16 квітня українські сили уразили райони зосередження російських військ, засоби ППО та пункти управління на тимчасово окупованих територіях.

Зверніть увагу! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Росія має три "вразливі" місця. До цього переліку входить Москва, нафтова галузь Росії та Крим.

