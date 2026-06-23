"Все приховано": чи могла Україна вдарити по Воронежу американськими ракетами

Існують різні припущення, якою зброєю могли вдарити Сили оборони України по заводу у Воронежі. Є навіть здогадки про нові американські ракети.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що ніхто зараз не буде оприлюднювати інформацію про ракети, якими влучили по заводу. Такою навіть може бути вимога міжнародних партнерів.

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Чим могли вдарити по Воронежу?

За словами Романенка, зазвичай в офіційному повідомленні від Генштабу вказують, що Сили оборони вдарили по Росії британсько-французькими ракетами Storm Shadow/SCALP . Цього разу там лише зазначили про високоточні крилаті ракети повітряного базування.

Це наштовхнуло на думку, що Сили оборони могли використати гібрид ракети та авіабомби ERAM, які США спеціально розробляли для України. Однак офіційно ніхто не повідомляв про їх передачу.

Це могла бути ця американська ракета. Але кожна країна, яка передає нам зброю, має свою політику щодо таємності чи відкритості щодо застосування зброї,

– зазначив Романенко.

Це могла бути й українська крилата ракета "Фламінго", яку вже кілька разів успішно застосовували по території Росії. Але наразі немає жодних підтверджень, що це була саме вона.

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Додамо, в Україні вже розробили власну керовану авіабомбу з осколково-фугасною бойовою частиною на 250 кілограмів. Ця зброя здатна створити проблеми окупантам.