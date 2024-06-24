Можливо, робота морських дронів: ЗСУ уразили дуже специфічний об'єкт в Криму

Сили оборони завдали потужного удару по центру дальнього космічного зв'язку Росії у селищі Вітіне під Євпаторією, що в окупованому Криму. Місцеві жителі зафіксували вибухи та масштабну пожежу.

Об'єкт, відомий як 40 окремий командно-вимірювальний комплекс, мав велике стратегічне значення для Росії. Наразі невідомо, який саме вид зброї був використаний для атаки.

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Що відомо про ураження центру дальнього космічного зв'язку

Сили оборони здійснили результативний удар по специфічному об'єкту в окупованому Криму – центру дальнього космічного зв'язку Росії, розташованому в селищі Вітіне під Євпаторією.

Місцеві жителі зафіксували потужні вибухи і масштабну пожежу, що підтверджується відео та даними супутникового моніторингу пожеж від NASA.

Пожежа внаслідок удару: дивіться відео

Центр, відомий як 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс, НИП-16 та військової частини 81415, є унікальним для Росії об'єктом, який забезпечує зв'язок з космічними апаратами, включаючи військові супутники.

З 2014 року комплекс був переданий до військ повітряно-космічної оборони Росії і активно модернізувався. На його реконструкцію було витрачено значні кошти, включаючи 1,8 мільярда рублів на один з радіотелескопів.

Інформація про те, який саме вид зброї був використаний для атаки, наразі невідома. Можливі варіанти включають дрони, крилаті чи балістичні ракети, а також удар з морського дрона Sea Baby з аналогом "Града". Останній варіант виглядає ймовірним через близькість центру до берегової лінії – лише 2 км.

Зауважимо, що об'єкт також використовувався для розміщення інших радіотехнічних засобів, включаючи комплекс РЕБ "Красуха", який мав захищати його від подібних атак.

До слова, учора, 23 червня, російське Міноборони заявило, що ППО збила 4 ракети над Севастополем. Проте п'ята внаслідок дії ворожої ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини у повітрі над територією міста.

Відомо, що внаслідок роботи російської ППО загинуло 5 осіб. Також відомо про 152 поранених, з яких 28 – діти.