Дістали з-під руїн: у якому стані 15-річна дівчина, яка постраждала внаслідок обстрілу Запоріжжя

Росіяни кілька днів поспіль тероризували Запоріжжя керованими авіабомбами. А 16 березня вирішили атакувати мирне місто дронами й влучили у кілька локацій.

Ворог б'є по цивільних об'єктах: приватному сектору, багатоповерхівках. Як розповів 24 Каналу кореспондент із Запоріжжя, наслідки нового удару виявилися дуже сумними.

Деталі атаки на Запоріжжя 16 березня

Близько півночі був перший удар по приватному сектору. На місці спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без загиблих, але поранень зазнали 18-річний хлопець та жінки 48 років і 81. На цього російські атаки не завершилися.

Вже о 6 ранку 16 березня на місто полетіли безпілотники. Цей удар було добре чути. Ворог цілився в енергетику. Внаслідок обстрілу знеструмлено понад 7,5 тисяч абонентів.

А найгірше сталося о 10:00 ранку. Було чутно вибух у приватному секторі. Росіяни вщент зруйнували будинок. Під завалами опинилася 15-річна дівчина та жінка з інвалідністю. Їх вдалося врятувати, але, на жаль, ще одна жінка загинула,

– розповів кореспондент із Запоріжжя.

Зараз дівчина у лікарні, у важкому стані. У неї опіки, мінно-вибухові травми, численні переломи в неї. Жінка з інвалідністю у стані середньої тяжкості, обійшлося без переломів, але є мінно-вибухова й черепно-мозкова травми.

Варто зауважити, що бомбові, а тепер дронові удари розпочалися після того, як Сили оборони вдарили по військовому заводу "Кремній Ел" на Брянщині. Ймовірно, у Кремлі поставили завдання помститися мирним українцям, тому важливо розуміти з якими терористами ми маємо справу.

Зверніть увагу! Ураження критично важливого заводу відбулося 10 березня. Для атаки використали ракети Storm Shadow. Підприємство займалося мікроелектронікою практично для всіх видів російських ракет. Тепер темпи виробництва далекобійної зброї можуть скоротитися.

Кореспондент із Запоріжжя також додав, що росіяни вкотре спробували виправдати свій цинічний удар по місту. Вони повідомили про влучання у буцімто околиці Запоріжжя, де концентрувалася велика кількість ЗСУ, та знищили групу противника з бронеавтомобілями.

Крім цього нібито завдали удару по СТО, де ремонтували пікаки з турелями, і попали в цех, де виробляли гільзи для артилерійських снарядів. Зрозуміло, що це цілковита маячня у яку ніхто не повірить.

