Унаслідок російської атаки на Запоріжжя поранена вагітна жінка

Увечері 20 червня ворог обстріляв Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару поранено вагітну жінку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Наслідки ворожого удару по Запоріжжю

Федоров повідомив про ворожий обстріл Запорізької області ввечері 20 червня. Спочатку окупанти обстрілювали область керованими авіаційними бомбами, а після – ударними безпілотниками. Оголошена повітряна тривога була у громадах Запорізької області, крім міста Запоріжжя

Пізніше небезпека також з'явилася для міста. По ворожих цілях працювали сили ППО.

Начальник ОВА розповів про постраждалу внаслідок атаки.

Вагітна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район,

– зазначив він.

Відомо, що постраждалу направили до лікарні з мінно-вибуховою травмою кінцівок та живота. Їй надають усю необхідну допомогу.

До слова, невдовзі після вечірнього обстрілу росіяни знову запустили ударні дрони по Україні. У зв'язку з цим для деяких областей оголосили повітряну тривогу.