Були дуже світлі, – викладачі про 18-річних хлопця та дівчину, яких вбила Росія у Запоріжжі
- 18-річні студенти Софія Осадча та Степан Штик загинули 3 лютого внаслідок російської атаки в Запоріжжі.
- Викладачі описують їх як відповідальних і світлих людей, які активно займалися спортом і мали плани на майбутнє.
У Хортицькому районі Запоріжжя під час чергової російської атаки 3 лютого загинули 18-річні Софія Осадча та Степан Штик. Вони були студентами 3 курсу будівельного центру профтехосвіти.
Як пригадують загиблих Софію Осадчу та Степана Штика знайомі?
Викладачі згадують загиблих від російської атаки у Запоріжжі хлопця та дівчину як дуже світлих: Степан грав у шахи та планував вступати до інституту, а Софія планувала продовжити навчання на 4 курсі та займалася волейболом.
Вони навчались на професію оператора комп'ютерного набору, секретаря керівника. Брали участь у спортивних змаганнях. Степан грав в шахи та шашки. Соня займалася волейболом, їздила також на змагання, як міські, так і обласні. Обіймали перші призові місця і в училищі, і в місті,
– пригадує викладач Запорізького будівельного центру профтехосвіти Валерій Євдощенко.
Класна керівниця загиблих Світлана Іващенко розповіла, що під час атаки російських безпілотників, дівчина і хлопець повертались з кінотеатру. Ворожий удар, за словами жінка, стався буквально за секунди.
"Перше, що спадає на думку, що Стьопа та Соня були дуже світлі. От вони були дуже світлі, відповідальні. І вони товаришували між собою, вони добре сходилися, вони були дуже схожі", – згадує жінка.
Валерій Євдощенко наголосив, що в майбутньому Степан хотів вступати до інституту, а Соня хотіла залишитись на четвертий курс в Запорізькому будівельному центрі профтехосвіти.
Для Соні завжди було принципово виконати завдання першою. Вона ніколи не соромилася звертатися по допомогу до мене або до класного керівника, або до учнів. А Степан був відповідальний, завжди цікавився своїми навчальними досягненнями. Питав, що можна було перездати, і зробити висновки на майбутнє, щоб все було вчасно здано,
– сказав викладач загиблих.
Валерій Євдощенко зізнався, що перебуває у стані шоку, адже не може повірити в те, що сталося, проте з болем зазначив: їх убив російський дрон, обірвавши життя, яке в них ще було попереду.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Софії Осадчої та Степана Штика, які загинули від російської атаки по Запоріжжю 3 лютого.
Що відомо про ворожий удар по Запоріжжю 3 лютого?
Увечері 3 лютого російська армія запустила по Запоріжжю дрони, які вдарили просто по вулицях міста. Внаслідок атаки загинули двоє молодих людей, а ще 11 – зазнали поранень.
Ворожий безпілотник впав поблизу торгівельного ряду, внаслідок чого було пошкоджено будівлі торгівельно-побутового призначення. Крім того, БпЛА пошкодив чотири багатоповерхівки, автівки та нежитлові приміщення.
Кореспондент із Запоріжжя розповів в етері 24 Каналу, що загиблі 18-річні Софія та Степан були парою. Атака на місто була орієнтовно о 18:00.