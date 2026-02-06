Повітряна атака на Запоріжжя: є влучання у будинки, тисячі людей без світла
- У Запоріжжі пошкоджено будинки та знеструмлено 12 тисяч абонентів.
- 14-річний хлопець зазнав поранення.
Російська армія била по Запоріжжю та області упродовж ночі 6 лютого. Вже відома перша інформація про наслідки.
Її оприлюднив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Розповідаємо, що ми знаємо на цей момент.
Що відомо про удари ворога по Запоріжжю 6 лютого та їхні наслідки?
Повітряна тривога у Запоріжжі триває з шостої вечора 5 лютого. Червоні на мапі також і всі районах Запорізької області. Повітряні сили кілька разів інформували про ударні БпЛА ворога у цьому регіоні. Місцеві чули вибухи та роботу ППО.
Щодо наслідків – за інформацією ОВА, після повітряної атаки у Запоріжжі пошкоджені приватні будинки. Також завдано шкоди енергетиці – знеструмлено 12 тисяч абонентів.
Одна людина зазнала поранення – це 14-річний хлопець. Йому надали усю необхідну допомогу.
Де ще лунали вибухи під час цієї атаки?
Близько до кінця доби 5 лютого у Полтавській ОВА повідомили, що ворог атакує Полтавщину. У регіоні працювала Протиповітряна оборона.
А трохи раніше вдень російський безпілотник намагався атакувати Львів. ППО знищила його над містом, ціллю була критична інфраструктура.