"Дитину розкопав першою, а потім дружину дістали": деталі удару по цивільних у Запоріжжі

Вдень 7 листопада росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Ціллю нової атаки ворога знову стали цивільні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал TV5.

Дивіться також Удар по цивільних у Запоріжжі: щонайменше 1 жертва, під завалами можуть бути люди

Росіяни вдарили по цивільних у Запоріжжі

Так, у Запоріжжі внаслідок російської атаки зафіксували п'ять влучань. Під ударом опинилися житлові будинки та медзаклади. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 10 постраждали. З-під завалів вдалося витягнути двох дітей.

Один з постраждалих розповів про перші хвилини після того, як росіяни завдали удару.

"Заходив за будинок і воно прилетіло. Дах на мене впав, а дружина з дитиною в домі були. Я дитину першою розкопав. Потім підійшли хлопці, дружину дістали", – розповів чоловік.

Розповідь постраждалого про російський обстріл: дивіться відео

Наразі у Запоріжжі триває рятувальна операція. Під завалами можуть перебувати люди.

Удар по багатоквартирному будинку в Запоріжжі: дивіться відео