"Дитину розкопав першою, а потім дружину дістали": деталі удару по цивільних у Запоріжжі
Вдень 7 листопада росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Ціллю нової атаки ворога знову стали цивільні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал TV5.
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Росіяни вдарили по цивільних у Запоріжжі
Так, у Запоріжжі внаслідок російської атаки зафіксували п'ять влучань. Під ударом опинилися житлові будинки та медзаклади. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 10 постраждали. З-під завалів вдалося витягнути двох дітей.
Один з постраждалих розповів про перші хвилини після того, як росіяни завдали удару.
"Заходив за будинок і воно прилетіло. Дах на мене впав, а дружина з дитиною в домі були. Я дитину першою розкопав. Потім підійшли хлопці, дружину дістали", – розповів чоловік.
Розповідь постраждалого про російський обстріл: дивіться відео
Наразі у Запоріжжі триває рятувальна операція. Під завалами можуть перебувати люди.
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