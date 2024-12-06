У Запоріжжі та Кривому Розі оголосять дні жалоби після жорстоких російських ударів

Увечері 6 грудня Росія атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг. На жаль, не обійшлося без жертв.

У цих містах буде оголошено дні жалоби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ та керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Коли у Запоріжжі та Кривому Розі будуть дні жалоби

Як повідомили у Запорізькій ОВА, 7 грудня у місті оголошено день жалоби.

У Криворізькій ОВА днем жалоби оголосили понеділок, 9 грудня.

Нагадаємо, 6 грудня Росія завдала бомбового та ракетного ударів по Запоріжжю та Кривому Рогу відповідно.

У Запоріжжі станом на 22:16 6 грудня відомо про 24 поранених, у тому числі 4-місячну дитину. За останніми даними, ворожий удар забрав життя 10 людей. Російська бомба там влучила у СТО, де були автівки з цивільними людьми.

У Кривому Розі унаслідок атаки постраждало щонайменше 7 людей, зокрема 2 дітей. Рятувальники евакуювали 5 постраждалих, проте під завалами ще можуть залишатися люди.