Знову вибуховий "маргарин": ЗСУ атакували "харчовий" завод у Бєлгородській області

Україна вдарила по заводу харчової продукції у Бєлгородській області. Він таємно виготовляв вантажні дрони для російської армії.

Удар нанесли за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Військові заводи під прикриттям

За словами Коваленка, завод компанії ЕФКО, що офіційно виготовляє харчову продукцію, насправді ще забезпечує російську армію вантажними дронами.

В ніч на 20 листопада Україна атакувала об'єкт ударними безпілотниками. Завод розташований у Бєлгородській області.

Удар по заводу ЕФКО у Бєлгородській області: дивіться відео

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Російські ЗМІ додають, що атакований зокрема 13 арсенал ГРАУ у Новгородській області. На ньому зберігають снаряди для ствольної артилерії, міни, ракети до "Град", "Смерч" та "Ураган", систем ППО С-300 та С-400, комплексу "Тор", а також ракети "Іскандер" та північнокорейські KN23.

Склад розташований у селищі Котово Новгородської області, що за 680 кілометрів від Українського кордону.