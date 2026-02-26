Аналог операції "Павутина": військові розібрали удари по Росії, зокрема по заводу "Іскандерів"

Силам Оборони України вдалось поцілити в "жирну" ціль на території Росії. Удару ракетами "Фламінго" зазнав завод, що виробляє "Іскандери" й "Орешніки".

Цей завод розташований у Воткінську на відстані понад 1600 кілометрів від України. Спеціально для 24 Каналу чинні та колишні військові, військові оглядачі розібрали наслідки такого важливого удару та назвали, які ще цілі треба вразити на території Росії.

Важливо Ракета "Фламінго" долетить і до Москви: чому її так назвали та як вона вже тероризує Росію

Як удар "Фламінго" по заводу вплине на обстріли України?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що по Воткінському заводу зафіксовані чіткі влучання та є пробоїни в цеху, який відповідає за виробництво ракет "Іскандер". Цими ракетами Росія обстрілює Україну та тероризує цивільне населення. Важливо, що є руйнування та пошкодження. Не можна виключати, що такі удари не будуть повторюватись, бо в нас немає ілюзій, що ворог це не відновить.

Воткінський завод – один із найстаріших заводів Росії, що займався металом і працював на ВПК. Він виготовляє ще й ракети "Ярс" і "Булава", які можуть нести ядерне озброєння. Удар по ньому показав, що й такий об'єкт у Росії – вразливий. Хоча здавалось, що він мав би бути пріоритетним із точки зору захисту ППО,

– зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Він продовжив, що у 2024 році виробництво балістики в Росії зменшилось. Ворог віддавав перевагу обстрілам зі стратегічної авіації. Однак після вдалої операції "Павутина" в росіян зменшилась кількість носії крилатих ракет. Вона перейшла більше на обстріли балістикою, й тепер за аналогією з операцією "Павутина", щоб зменшити можливості окупантів для таких атак, був завданий удар по Воткінському заводу.

Мусієнко відповів, як удар "Фламінго" по заводу вплине на обстріли України: дивіться відео

Яка ще пріоритетна ціль у Росії для удару?

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві, директор із розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зауважив, що Україна ще не маю серійного виробництва подібних ракет. Однак кожне таке бойове застосування, як-от удар по Воткінському заводу, дає розуміння, що треба покращувати або що треба замінювати в експлуатації цієї ракети.

"Утім слід говорити, що це ракета, яка коштує недорого, як-от Tomahawk на Заході, яку ми не отримали або ж якби й отримали, то зі значними обмеженнями щодо застосування. Треба побажати лише успіху нашим виробникам, аби вони й далі розвивались у цьому напрямку. Однак треба не забувати й про важливі цілі на близькій відстані", – наголосив авіаексперт.

За його словами, у 300-кілометровій зоні є аеродроми, з яких здійснює вильоти стратегічна ворожа авіація, яка обстрілює Україну. Також, крім Воткінського заводу, є завод у Підмосков'ї, в Корольово, який збирає тактичні ракети. Він є останнім етапом збирання крилатих ракет, як-от Х-101, Х-555, які часто летять по території України.

Храпчинський назвав пріоритетні цілі для удару по Росії: дивіться відео

Куди ще поцілили СОУ?

Військовий оглядач Василь Пехньо підкреслив, що ракету "Фламінго" раніше критикували через те, що незрозуміло, чи взагалі вона летить і чи долітає. Однак тільки впродовж лютого ракета продемонструвала розкішні результати:

5 лютого – удар по полігону "Капустин Яр";

12 лютого – арсенал ГРАУ в Волгоградській області;

21 лютого – Воткінський завод.

На території цього заводу внаслідок удару утворилась вирва розміром приблизно 700 квадратних метрів. Крім того, різними повітряними засобами був завданий удар по "Таманьнафтогазу", що підриває можливості експорту російської нафти через Чорне море. Також були атаки на Бєлгородську ТЕЦ і фактично блекаут у місті.

Ще 21 лютого був удар по заводу "Електровипрямітєль" у Саранську. Також був удар по газопереробному заводу в Саратовській області. Уже горить і ключова російська нафтоперекачувальна станція, що забезпечує прогін нафти через нафтопровід "Дружба". Цікаво, що 2 роки тому після таких ударів робили б спецетери на телебаченні, а зараз вони проходять як даність,

– сказав військовий оглядач.

Він додав, що, крім того, ССО, ГУР, СБУ, СБС завдають ударів й на оперативну глибину. Зокрема, лише за минулий тиждень уразили 3 плавзасоби, 7 зенітних установок, 2 літаки, 1 вертоліт, 1 РЛС, 1 РСЗВ "Торнадо-С", яка обстрілювала південні райони Запоріжжя. У цьому сенсі це просто розкішні показники за 1 тиждень роботи.

Пехньо розповів, куди ще поцілили СОУ: дивіться відео

Удари по російській території: останні новини