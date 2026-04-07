У Росії дрони атакували завод "Міндобрива": він виготовляв селітру для вибухівки
7 квітня, 00:17
У Росії дрони атакували завод "Міндобрива": він виготовляв селітру для вибухівки

Поліна Буянова
Основні тези
  • Безпілотники атакували хімічний завод "Міндобрива" у Воронезькій області, спричинивши пожежу на даху складу готової продукції.
  • Потужності заводу дозволяють виробляти понад 550 тисяч тонн аміачної селітри та до 1,2 мільйона тонн нітроамофоски на рік

В ніч на 6 квітня безпілотники атакували хімічний завод "Міндобрива" у Воронезькій області Росії. На території підприємства зафіксували декілька влучань.

Про це повідомляють телеграм-канали ASTRA та Exilenova+.

Що відомо про завод, який був під ударом?

Місцеві жителі опублікували кадри пожежі в місті Розсош: ймовірно, на заводі спалахнув дах складу готової продукції. Телеграм-канали також повідомляли пожежу за 4 кілометри від підприємства.

Відомо, що АТ "Міндобрива" – це одне з найбільших хімічних підприємств Воронезької області. У 2025 році його інтегрували в держхімію Росії через "Росхім". У ЗМІ також пов'язували актив з бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, який перебуває під міжнародними санкціями.

Згідно з відкритими даними, потужності заводу дозволяють виробляти понад 550 тисяч тонн аміачної селітри та до 1,2 мільйона тонн нітроамофоски на рік. Аміачна селітра, зокрема, може використовуватися у виробництві вибухових речовин.

Губернатор Воронезької області також підтвердив нічну атаку на регіон. Він стверджує, що внаслідок нібито "падіння збитого БпЛА" і загоряння покрівлі складу постраждав чоловік. Також, за його словами, було пошкоджено чотири приватні будинки.

Варто зазначити, що завод "Міндобрива" не вперше опиняється під ударом: у ніч проти 13 грудня 2025 року підприємство також атакували дрони.

  • Українські військові 6 квітня провели ефективну операцію з ураження російських військових цілей. Зокрема, дрони вдарили по нафтоналивному терміналі "Шесхарис" морського порту Новоросійська в Краснодарському краї країни-агресорки.
     

  • Також українські бійці уразили протичовновий літак-амфібію Бе-12 у районі Качі на території тимчасово окупованого Криму. Ступінь його ушкоджень наразі встановлюється.
     

  • Днем раніше під атакою опинилася Нижньогородська область Росії. За попередніми даними, сили ППО ворога намагалися відбити атаку безпілотників. Втім, нафтопереробний завод, імовірно, захистити таки не вдалося.