У Росії дрони атакували завод "Міндобрива": він виготовляв селітру для вибухівки

В ніч на 6 квітня безпілотники атакували хімічний завод "Міндобрива" у Воронезькій області Росії. На території підприємства зафіксували декілька влучань.

Про це повідомляють телеграм-канали ASTRA та Exilenova+.

Що відомо про завод, який був під ударом?

Місцеві жителі опублікували кадри пожежі в місті Розсош: ймовірно, на заводі спалахнув дах складу готової продукції. Телеграм-канали також повідомляли пожежу за 4 кілометри від підприємства.

Відомо, що АТ "Міндобрива" – це одне з найбільших хімічних підприємств Воронезької області. У 2025 році його інтегрували в держхімію Росії через "Росхім". У ЗМІ також пов'язували актив з бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, який перебуває під міжнародними санкціями.

Згідно з відкритими даними, потужності заводу дозволяють виробляти понад 550 тисяч тонн аміачної селітри та до 1,2 мільйона тонн нітроамофоски на рік. Аміачна селітра, зокрема, може використовуватися у виробництві вибухових речовин.

Губернатор Воронезької області також підтвердив нічну атаку на регіон. Він стверджує, що внаслідок нібито "падіння збитого БпЛА" і загоряння покрівлі складу постраждав чоловік. Також, за його словами, було пошкоджено чотири приватні будинки.

Варто зазначити, що завод "Міндобрива" не вперше опиняється під ударом: у ніч проти 13 грудня 2025 року підприємство також атакували дрони.

