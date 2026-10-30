У Харкові росіяни вдарили по ТЦ: на місці виникла пожежа

Вранці 30 жовтня російські війська вдарили реактивним безпілотником по Київському району Харкова. Вороже влучання прийшлося на будівлю торговельного центру, на місці події спалахнула пожежа.

Про ситуацію в місті повідомив Ігор Терехов.

Що відомо про наслідки удару по Харкову?

Екстрені служби оперативно вирушили на місце події для ліквідації загоряння та з'ясування наслідків атаки. Наразі триває перевірка інформації щодо можливих постраждалих і масштабів пошкоджень цивільного об'єкта.

За уточненими даними, епіцентром удару стала будівля одного з міських торговельних центрів, де відразу після вибуху спалахнула сильна пожежа.

Фахівці документують факт чергового воєнного злочину та встановлюють технічні характеристики застосованого ворогом реактивного дрона.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як раніше повідомлялося на нашому сайті, вранці 30 жовтня окупанти також атакували Київ безпілотниками, через що зайнялася пожежа в Оболонському районі столиці.

Також увечері 29 жовтня ворог вдарив балістикою, через що в Дарницькому районі горіли складські приміщення та покрівля недіючої будівлі. У Дніпровському районі зайнялися уламки ракети у дворі житлового комплексу, а вибухова хвиля вибила вікна в будинку. На жаль, відомо про одну жертву атаки.