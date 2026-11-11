У Чернігові частково зупинили роботу автобусних маршрутів після атаки Росії

У Чернігові ввечері 10 листопада російські війська вдарили по району Нової Подусівки та пошкодили пасажирський транспорт. Через атаку в місті тимчасово призупинили роботу одразу трьох популярних автобусних маршрутів.

Про наслідки ворожого обстрілу сповістила Чернігівська міська рада.

Які автобуси не курсуватимуть у Чернігові?

Російські війська завдали удару по району Нової Подусівки в Чернігові 10 листопада близько 23:05. Унаслідок атаки пошкоджено автобуси одного з підприємств, яке здійснює міські пасажирські перевезення.

Через це міська влада ухвалила рішення тимчасово призупинити роботу трьох маршрутів:

№24;

№24А;

№25.

Водночас на маршрути №25А та №33 планують випустити автобуси, які не постраждали внаслідок атаки. Наразі міська рада уточнює, скільки одиниць транспорту зможуть вийти на лінії та за яким графіком вони курсуватимуть.

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада російські війська атакували Чернігів реактивними дронами, внаслідок чого місто повністю залишилося без електропостачання. У Чернігові не було світла, тому рух електричного громадського транспорту призупинили.

У "Чернігівобленерго" розповіли, що через російську атаку пошкоджено об'єкт електропостачання. Без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Корюківському та Чернігівському районах, а також у Чернігові та Славутичі. Енергетикам вдалося частково заживити споживачів, однак відновлювальні роботи ще тривають.

Уночі та вранці Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів у напрямку Чернігівщини.