Після удару по "Охматдиту": посольство Росії у Празі облили "кров'ю"

Після чергового цинічного удару росіян по Україні 8 липня світова реакція не змусила себе довго чекати. зокрема, посольство Росії у Празі облили "кров'ю".

Росія 8 липня вдарила по найбільшій дитячій лікарні України. Після цього посольство Росії у Празі облили червоною рідиною, яка імітує кров.

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Це міг бути кетчуп

У мережу потрапило відео із цією акцією. На записі видно, як двоє людей – чоловік та жінка – виливають два відра з червоною рідиною на стенд та таблицю біля входу в російське посольство.

Ймовірно, відра були наповнені кетчупом. Такі акції покликані ще раз наголосити на тому, що Росія постійно тероризує цивільне населення.

Посольство Росії облили "кров'ю": дивіться відео

Росія 8 липня масовано атакувала Україну. Під ударом опинились дитяча лікарня "Охматдит". Там постраждали діти.