Навіщо Росія атакує "Шахедами" Закарпаття: Ігнат розкрив задум ворога

Російські дрони-камікадзе почали долітати до Закарпаття й тепер "Шахеди" стає складніше збивати. Такі атаки ворога можуть мати зокрема демонстративний характер.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі для Новини.LIVE.

У чому особливість ударів по Закарпаттю?

Юрій Ігнат пояснив, що атаки по Закарпаттю можуть мати демонстративний характер, адже Росія б'є по найбільш віддаленому та одному з найменш постраждалих регіонів України.

Водночас, за його словами, збивати ворожі безпілотники стає дедалі складніше навіть за допомогою гелікоптерів чи винищувачів F-16.

Його (безпілотника, – 24 Канал) не видно. Потім він з хмари виринає, тільки ти на нього наводишся, він пірнає знову у хмару,

– додав начальник управління комунікацій ПС.

Крім того, Ігнат заявив, що "Шахеди", ймовірно, здатні маневрувати у відповідь на загрозу – безпілотники можуть бути оснащені датчиками, які допомагають їм змінювати траєкторію польоту. За його словами, особливо це стосується дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, 13 травня російські війська здійснили наймасованішу атаку на Закарпаття від початку вторгнення, вибухи лунали одразу в кількох громадах області.

Зокрема, під ударом був Ужгород: там один із дронів влучив в об'єкт критичної інфраструктури в районі мікрорайону Дравці. Ще один удар зафіксували в районі мікрорайону Табла.

Також вибухи лунали в курортній Сваляві. ЗМІ повідомляли, що ворожий дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, на місці виникла масштабна пожежа.

Через російську атаку на західні регіони, зокрема на Закарпаття, Словаччина тимчасово призупиняла роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Обмеження діяли близько години, після чого пункти пропуску повернулися до звичайного режиму роботи.

Варто зазначити, що 13 травня подібні безпекові заходи на території Закарпатської області застосувалися вперше.

До чого тут Орбан?

Видання The Times звернуло увагу, що Росія не здійснювала масштабних обстрілів регіону під час прем’єрства Віктора Орбана.

За словами журналістів, в регіоні проживає велика угорська громада, яка роками підтримували Віктора Орбана, оскільки той сприяв отриманню громадянства Угорщини, фінансував освітні та культурні проєкти. Через дружні стосунки колишнього очільника уряду Угорщини з Кремлем, Закарпаття також залишалося у відносній безпеці.

Однак після приходу Мадяра до влади ситуація змінилася і тепер жителі Закарпаття вже не вважають свій регіон безпечним.

До речі, сам Петер Мадяр також заявив, що уряд Угорщини рішуче засуджує напад Росії на Закарпаття. Голова МЗС Угорщини Аніта Орбан також вперше викликала російського посла через атаку "Шахедів".