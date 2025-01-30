Російський "Шахед" влучив у житловий будинок на Сумщині: постраждали 2 людини
- Російський "Шахед" влучив у приватний житловий будинок у Краснопільській громаді на Сумщині.
- Двох постраждалих доправили до лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.
Ввечері 30 січня Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди". Зокрема, ворожий безпілотник поцілив у приватний житловий будинок на Сумщині.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію. Держава-агресор завдала удару по Краснопільській громаді області близько 10-ї години вечора.
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Що відомо про постраждалих
За попередньою інформацією, постраждали 2 людини. Їх доправили до лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.
В ОВА закликають берегти себе та рідних і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, попередньої ночі, 30 січня, на Сумщині також було неспокійно. В обласному центрі "Шахед" влучив у багатоповерховий будинок.
Аварійно-рятувальні роботи тривали 19 годин. Загинули 9 людей, зокрема 3 подружжя. Ще 13 осіб – поранено, серед них 8-річна дівчинка.