Російський "Шахед" влучив у житловий будинок на Сумщині: постраждали 2 людини

Ввечері 30 січня Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди". Зокрема, ворожий безпілотник поцілив у приватний житловий будинок на Сумщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію. Держава-агресор завдала удару по Краснопільській громаді області близько 10-ї години вечора.

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Що відомо про постраждалих

За попередньою інформацією, постраждали 2 людини. Їх доправили до лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.

В ОВА закликають берегти себе та рідних і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, попередньої ночі, 30 січня, на Сумщині також було неспокійно. В обласному центрі "Шахед" влучив у багатоповерховий будинок.

Аварійно-рятувальні роботи тривали 19 годин. Загинули 9 людей, зокрема 3 подружжя. Ще 13 осіб – поранено, серед них 8-річна дівчинка.