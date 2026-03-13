На заводі у Брянську було ліквідовано дві зміни спеціалістів, – Defense Express

Під час удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську на підприємстві одночасно могли перебувати працівники двох змін. Це могло суттєво посилити наслідки атаки по одному з важливих майданчиків російської мікроелектроніки.

Головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу пояснив, що удар припав саме на момент перезмінки, коли на виробництві було більше людей, ніж зазвичай. Він також розповів, чому для Росії проблемою є не лише втрата обладнання, а й дефіцит фахівців, здатних працювати на такому заводі.

Удар по "Кремній Ел" припав на перезмінку

Окремою проблемою для Росії після удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську могла стати не лише втрата обладнання, а й удар по людях, які працювали на цьому виробництві.

Нагадаємо! 10 березня українські сили завдали удару ракетами Storm Shadow по заводу "Кремній Ел" у Брянську, і підприємство зазнало серйозних пошкоджень. У Міноборони України повідомляли, що завод був ключовим для виробництва мікросхем для сучасного озброєння, а Storm Shadow призначені для ураження добре укріплених стаціонарних цілей.

Атака припала на момент перезмінки, коли в цехах одночасно перебували працівники обох змін. Йдеться про спеціалістів, які збирали комплектуючі для російських ракет.

Удар прийшовся на перезмінку, тобто коли одна зміна замінює іншу. Ті особи, які збирають комплектуючі, які використовуються у ракетах, які б'ють по українських житлових будинках, були там у подвоєній кількості,

– пояснив Катков.

Це робить наслідки удару для Росії ще відчутнішими, бо таке виробництво тримається не лише на верстатах, а й на вузьких фахівцях. Перенести його в інший регіон і швидко запустити знову буде складно, оскільки проблема впирається і в кадри, і в технічне переналаштування.

За словами експерта, росіяни раніше розглядали ідею перенесення майданчика далі від українського кордону, але зіткнулися одразу з кількома бар'єрами.

Після переміщення обладнання має бути переналаштовано. Для цього необхідно запросити іноземних фахівців, тобто європейців. Це вже неможливо,

– наголосив він.

Додатково ускладнює ситуацію те, що навіть усередині Росії знайти людей для переїзду на новий майданчик непросто. Тому відновлення такого підприємства виглядає не як питання кількох місяців, а як значно довший процес, у якому доведеться заново вирішувати і кадрову, і виробничу проблему.

Навіть у РФ ніхто не хоче переїжджати із географічного сенсу європейської частини Росії кудись там за Урал. Розгортання нового підприємства десь там за Уралом – це про декілька років,

– зауважив Катков.

До слова: удар по "Кремній Ел" суттєво вдарив по виробництву чіпів для російських ракет на тлі дефіциту ракет Patriot в України. У цьому контексті ураження російських ракетних виробництв називали проактивним способом послаблення можливостей Росії завдавати нових ударів.

