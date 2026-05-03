Україну чекає ядерний удар, питання – чи це буде "Піон", чи "Орешник", – офіцер "Нахтіґаль"
- Офіцер "Нахтіґаль" висловив припущення, що Росія може завдати ядерного удару по Україні з використанням "Орешника" або "Піона".
- "Майор Джміль" вважає, що питання полягає в тому, яким саме зарядом і по якій локації буде здійснено потенційний удар.
Офіцер управління батальйону "Нахтіґаль" з позивним "Майор Джміль" висловив припущення, що Росія може завдати ядерного удару по Україні. Потенційно, це ворог може зробити за допомогою своєї сумнозвісної ракети типу "Орешник" або ядерного боєприпасу з САУ "Піон".
Таку думку "Майор Джміль" висловив в інтерв'ю для ютуб-каналу "Бородаті Мюслі".
Що сказав "Майор Джміль" щодо ядерного удару?
Офіцер управління батальйону безпілотних систем "Нахтіґаль" 20-ї бригади "Любарт" 1-го корпусу НГУ "Азов" зазначив, що він має бачення, що Росія все-таки завдасть ядерного удару по території України.
"Це особисто моє переконання. Я нікого не лякаю, не переконую в тому. В мене є своє бачення. Я думаю, що вдарять (Росія ядерною зброєю по Україні – 24 Канал)", – зазначив "Майор Джміль".
На думку військового, питання полягає також і в тому, яку саме зброю потенційно може застосувати Росія. Це або ядерні боєприпаси, які окупанти можуть застосувати з САУ "Піон", або ж сумнозвісна ракета "Орешник".
Яким це буде зарядом (удар – 24 Канал)? Чи це буде випущений з "Піона", який у радіусі кількох кілометрів усе перетворить на попіл, чи великий заряд "Орешника" – так званого їхнього – з цієї ракети-носія. І по якій локації – теж невідомо. Однак я чомусь переконаний, що це буде в тій чи іншій формі,
– висловив свою думку "Майор Джміль".
Довідково! САУ 2С7 "Піон" – це радянська 203-міліметрова самохідна гармата, створена для знищення ядерних засобів та особливо важливих цілей на відстані до 47 кілометрів. Розроблена у 1970-х роках, вона є однією з найпотужніших у світі, використовує снаряди вагою 110 кілограмів та досі перебуває на озброєнні як в українській, так і російській арміях.
Окрім звичайних осколково-фугасних снарядів 3ОФ43 та касетних 3-О-14, гармата може стріляти спеціальними ядерними боєприпасами.
Чи дійсно Україні треба бути готовою до ядерного удару з боку Росії?
Народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявляв, що необхідно підвищити готовності України до ядерної загрози з боку Росії. Парламентар запропонував виділити стратегію біологічної, хімічної і ядерної безпеки в окремий сегмент у законі про нацбезпеку.
Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ, полковник Павло Єлізаров наголошував, що Росія потенційно може застосувати по Україні тактичну ядерну зброю, коли наша держава запустить по Росії свою балістику. Військовий підкреслив, що у цьому контексті важливо, аби союзники заздалегідь визначилися зі своєю реакцією на це.
Однак, попри погрози, у Росії є великі проблеми із так званою "ядерною тріадою", яку Кремль використовує для "стримування агресії", Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу пояснив, що один з елементів "ядерної тріади" Росії, стратегічна авіація, вже – здихає.