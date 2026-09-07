Україна здатна бити на 2000 кілометрів: у ГУР розкрили вплив ударів на дефіцит бюджету Росії

Сили оборони України здатні завдавати високоточних ударів по воєнно-економічних об'єктах у глибокому тилу Росії на відстань понад 2000 кілометрів. Ці атаки зупиняють військові виробництва противника та провокують зростання дефіциту російського федерального бюджету до 82 мільярдів доларів.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко під час інтерв'ю для "Укрінформу" наголосив, що сучасна війна охоплює не лише лінію фронту, а й увесь воєнно-економічний потенціал агресора.

Що розповів очільник ГУР про удари по ворогу?

За словами Іващенка, лінія фронту залишається ключовою, однак сучасна війна не обмежується територією безпосередньо біля неї. Україна вже активно послаблює військово-економічний потенціал Росії та має можливість завдавати ударів на відстані понад 2000 кілометрів.

Українські сили системно працюють по об'єктах енергетичної інфраструктури, які забезпечують російські війська пальним, а також по логістичних центрах і підприємствах військово-промислового комплексу.

Якщо після удару противник змушений зупиняти виробництво, відновлювати об'єкт, змінювати логістику, перекидати засоби протиповітряної оборони, витрачати додаткові ресурси – це вже впливає на його можливості вести війну,

– заявив Олег Іващенко.

Блокування чорноморського експорту та економічні втрати Росії

За словами керівника спецслужби, систематичне вогневе ураження позбавляє Росію відчуття недосяжності її тилу та створює критичні проблеми з експортною логістикою у Чорному морі. З 130 мільйонів тонн зерна врожаю агресор планував вивезти морем близько 40 мільйонів тонн, що потребує щоденного залучення 30 суден, однак цей процес наразі блокується.

Олег Іващенко зауважив, що експорт зерна є важливим ресурсом для підтримання російської економіки, а альтернативні залізничні та автомобільні шляхи до портів Балтійського моря суттєво дорожчі й не вирішують проблеми.

Головне завдання – зменшувати спроможність противника виробляти зброю, забезпечувати свої війська і продовжувати цю війну,

– підкреслив керівник ГУР.

Нагадаємо, що Іващенко висловлювався і про те, що країна-терористка готується до нової хвилі масованих ударів по Україні. Очільник воєнної розвідки закликав українців не ігнорувати загрозу та готуватися до можливого посилення атак.