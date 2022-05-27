Удари з авіації та штурми міст: у Генштабі розповіли про ситуацію у гарячих точках на Донбасі

Триває 93 день героїчного протистояння України російським окупантам. Найзапекліша боротьба й далі триває на Сході нашої держави.

Ворог продовжує намагатись повністю захопити Донецьку та Луганську області. У Генеральному штабі Збройних Сил України опублікували розлоге зведення про актуальну ситуацію на фронті станом на 18:00 27 травня. Що відбувається на Донбасі – читайте далі.

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Актуальна ситуація на Сході України

Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів, обстрілювати та штурмувати міста на Донбасі. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Слов'янському напрямку 27 травня загарбники наступальних дій не проводили, втім гатили з артилерії по Святогірську, Богородичному та Вірнопіллі. Крім того, від ворожих авіаційних ударів потерпали Слов'янськ і Довгеньке.

На Лиманському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з однойменного населеного пункту та розвинути наступ у бік Слов'янська. Ворог обстріляв з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне і Діброва, а також завдав авіаційного удару у районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, окупанти загарбники здійснювали штурмові дії поблизу населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка. Бої у цьому регіоні тривають досі.

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються покращити своє тактичне становище, а також зруйнувати шляхи логістичного забезпечення Збройних Сил України. Зафіксовано безуспішні спроби ворога штурмувати Комишуваху, Берестове та Білогорівку.

У напрямку Авдіївки російські окупанти гатили артилерією по цивільній інфраструктурі у районі населених пунктів Новобахмутівка, Кам'янка, Авдіївка, Піски та Мар'їнка.