З'явилися дві "новинки": Ігнат розкрив, як Росія змінила тактику повітряних атак
Російські війська змінили тактику ударів. Так, тепер вони частіше атакують Україну балістичними ракетами, ніж крилатами.
Упродовж минулого тижня ворог застосував близько 50 балістичних ракет. Про це в телеефірі розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Як Росія змінила тактику повітряних атак і чому?
За його словами, йдеться про такі типи озброєння, як "Іскандер-М", С-400 та "Циркон". Знайдені на місцях прильотів уламки свідчать про те, що ці ракети були випущені з заводу лише кілька тижнів тому. Це говорить про те, що ворог має проблеми із накопичуванням балістики і масштабуванням її виробництва.
Труднощі для росіян створюють, зокрема далекобійні удари України по підприємствах, які виробляють деталі для ракет.
Ще однією особливістю нової тактики окупантів є те, що вони почали частіше завдавати ракетних ударів вдень. Ворог розраховує на ефект раптовості, щоб українські сили не змогли підготуватися до відбиття атаки.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, у липні окупанти випустили більше балістичних ракет, ніж здатні виробити за один місяць.
Українські джерела повідомляють, що лише у липні Росія використала до двох третин запланованого на рік виробництва ракет "Циркон".
За даними Повітряних сил, за місяць ворог запустив 107 балістичних ракет і ще 20 "Цирконів". Водночас українська розвідка оцінює, що Росія щомісяця виробляє близько 60 ракет "Іскандер-М" і 40 ракет для комплексів С-400.
В ISW вважають, що Росія свідомо витрачає свої запаси, оскільки балістичні ракети частіше долають українську ППО, ніж крилаті ракети та дрони.