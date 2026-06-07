Є певні рішення: як дронам 3 армійського корпусу вдається долітати до Донецька та Луганська

Успішні удари українських дронів по Донецьку та Луганську стали можливими завдяки єдиній системі застосування БпЛА. Другим ключовим фактором є постійне технологічне вдосконалення апаратів.

Заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін пояснив 24 Каналу, що з просуванням військ оператори будуть залітати ще глибше.

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Чому противнику стає складніше вести бої проти ЗСУ?

За словами військового, є 2 фактори успіху. Перший полягає в тому, що Андрій Білецький запровадив у корпусі єдину систему застосування дронів, що дає змогу досягти вищої ефективності.

Підрозділи, які до них заходили, майже одразу завдяки впровадженню цієї системи вдвічі покращували свій результат і знижували втрати бортів.

Другий – це технологічні рішення щодо удосконалення дронів. Окремо в корпусі діють команди, яким дають можливість реалізовувати ініціативи у сфері технічних рішень. Після чого роблять обов'язковий аналіз польоту.

Якщо цей політ був ефективний, то рішення одразу масштабують на інші підрозділи. Тому чим далі ми залітаємо, тим складніше противнику взагалі там існувати та управляти боєм. Ми будемо намагатися наближатись до Ізвареного, даючи можливість нашим операторам залітати ще далі,

– сказав Жорін.

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Що ще відомо про атаки українських дронів по Росії?

В окупованому Севастополі пролунали вибухи, спричинені роботою систем ППО. Місцеві телеграм-канали повідомили про появу дронів у кількох районах міста, а саму атаку підтвердив так званий губернатор Михайло Развожаєв.

Згідно із заявами російських військових, щонайменше 2 БпЛА були збиті поблизу парку Перемоги. Крім того, повідомляють про фіксацію повітряних цілей над акваторією моря, які тримали курс у напрямку Севастополя.