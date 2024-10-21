Найкращий переговорник, якого ми можемо відправити у Росію, – дрон від СБУ, – експерт

Удари СБУ по складах у Росії позбавляють ворога ресурсів для ведення війни та вже призвели до нестачі у росіян снарядів на фронті.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Зверніть увагу Росіяни не можуть відновити свої мережі в Україні, – експерт про щоденні затримання від СБУ

Експерт підкреслює, що все більше підприємств з Росії водночас перебувають під санкціями Заходу і "дроновими санкціями" від СБУ.

Важко сказати, які з санкцій більш ефективні. Думаю "дронів" від Служби чудово доповнюють фінансові від американців. Втім одна перевага у наших санкцій є. Їх не обійдеш, і з третіми країнами не домовишся. Найкращий переговорник, якого ми можемо сьогодні відправити у Росію, – це дрон від СБУ,

– вважає Загородній.

Росіяни вже відчувають наслідки ударів

Політолог акцентує, що удари Служби безпеки по російських складам позбавляють ворога ресурсів для ведення війни.

"Склади вибухали весь минулий місяць у різних частинах Росії. Після масованих атак дронів СБУ по складах і заводах росіяни вже відчувають нестачу снарядів на фронті. Паритету у снарядах ще немає, але ситуація краща, ніж була до прильотів", – пише експерт.

Загородній додає, що кожен підірваний на російській території снаряд – це снаряд, який не долетів до нашої землі.

"КАБ, що не впав у Харкові чи Запоріжжі. Снаряд, який замість прильоту по позиціях ЗСУ порадував феєрверком жителів російської глухомані. Такі потужні вибухи за тисячі кілометрів від фронту мають значний психологічний ефект. Перенесення війни на територію ворога, безумовно, наближає закінчення війни", – резюмує Загородній.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ, ССО та ГУР уразили завод імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області. Він виготовляв вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема, КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.