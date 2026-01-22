"Спроби вже були": чи готова Україна до ударів по АЕС і чим це може обернутись

Росія планує удари по підстанціях, які забезпечують роботу українських АЕС. Утім, варто розуміти, що ворог і раніше атакував ці об'єкти.

Про це 24 Каналу розповіла членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька, зауваживши, що перший такий удар стався ще в листопаді 2022 року, внаслідок чого в Україні стався блекаут. Такі атаки повторювалися вже не один раз.

Чи є ризик ядерної катастрофи?

За словами Войціцької, Україна навчилася реагувати на такі загрози. Є розроблені протоколи дій і щодо атомних електростанцій, і щодо системних операторів тощо.

Якщо йде такий обстріл, то роблять певні дії на випередження. Ми навчилися фактично зводити до мінімумів ризики ядерного інциденту, коли ворог здійснює такі атаки,

– зауважила Войціцька.

До початку повномасштабної війни Україна виробляла на АЕС близько 50% електроенергії. Зараз в певні періоди цей показник зростає до 70 – 80%. Відповідно внаслідок ударів по інфраструктурі АЕС в енергосистемі зменшується обсяг електроенергії, від чого стає більше відключень світла, доки не відновлять робот підстанцій.

Росія здійснює такі атаки ще з 2022 року. Ми сформували резерв такого обладнання за допомогою партнерів. Також підстанції мають дворівневий, а подекуди й трирівневий захист. Він дуже ефективний у випадку ударів "Шахедами". Панікувати не варто. А інформація про удари по АЕС цілком може бути психологічною операцією, щоб і Україна, і європейські партнери почали хвилюватися,

– сказала Войціцька.

Яка ситуація з українськими АЕС?