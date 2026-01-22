"Спроби вже були": чи готова Україна до ударів по АЕС і чим це може обернутись
- ГУР повідомляло, що Росія планує удари по підстанціях, які забезпечують роботу українських АЕС.
- Членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька пояснила, які можуть бути наслідки від таких атак.
Росія планує удари по підстанціях, які забезпечують роботу українських АЕС. Утім, варто розуміти, що ворог і раніше атакував ці об'єкти.
Про це 24 Каналу розповіла членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька, зауваживши, що перший такий удар стався ще в листопаді 2022 року, внаслідок чого в Україні стався блекаут. Такі атаки повторювалися вже не один раз.
Чи є ризик ядерної катастрофи?
За словами Войціцької, Україна навчилася реагувати на такі загрози. Є розроблені протоколи дій і щодо атомних електростанцій, і щодо системних операторів тощо.
Якщо йде такий обстріл, то роблять певні дії на випередження. Ми навчилися фактично зводити до мінімумів ризики ядерного інциденту, коли ворог здійснює такі атаки,
– зауважила Войціцька.
До початку повномасштабної війни Україна виробляла на АЕС близько 50% електроенергії. Зараз в певні періоди цей показник зростає до 70 – 80%. Відповідно внаслідок ударів по інфраструктурі АЕС в енергосистемі зменшується обсяг електроенергії, від чого стає більше відключень світла, доки не відновлять робот підстанцій.
Росія здійснює такі атаки ще з 2022 року. Ми сформували резерв такого обладнання за допомогою партнерів. Також підстанції мають дворівневий, а подекуди й трирівневий захист. Він дуже ефективний у випадку ударів "Шахедами". Панікувати не варто. А інформація про удари по АЕС цілком може бути психологічною операцією, щоб і Україна, і європейські партнери почали хвилюватися,
– сказала Войціцька.
Яка ситуація з українськими АЕС?
- Головне управління розвідки повідомляло, що Росія розглядає удари по підстанціях українських АЕС. Кремль хоче від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України. Це спричинить блекаут.
- У січні ворог розвідував 10 відповідних об'єктів, які розташовані в 9 областях України. Все це вкотре свідчить про геноцидний характер війни, яку веде Росія проти України.
- 20 січня Чорнобильська АЕС втратила зовнішнє електропостачання. Згодом його вдалося відновити.