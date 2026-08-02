У Харкові та Сумах ворожі дрони уразили АЗС: які наслідки та чи є постраждалі

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Україні дронами. Ворог атакував АЗС на Сумщині та Харківщині.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Що відомо про російську атаку?

Терехов повідомив, що близько 22:59 російські військові завдали удару безпілотником по АЗС у Київському районі Харкова.

Внаслідок атаки на місці спалахнула пожежа. Терехов наголосив, що усі відповідні служби наразі працюють на місці.

Також монітори повідомили, що близько 22:18 на Сумщині пролунали вибухи. Було зафіксовано влучання російського БпЛА по АЗС.

Згодом у ПС ЗСУ повідомили, що о 23:29 ворожі безпілотники знову почали залітати в Сумську область.

До уваги, Росія посилює тиск на великі міста, зокрема Дніпро, Запоріжжя, Харків, атакуючи автозаправні станції. Такі удари ворога є болючими й небезпечними.

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що АЗС по суті є джерелом надходження коштів в держбюджет. Знищуючи заправку, противник позбавляє Україну фінансів.

Він наголосив, що після пошкодження приватних АЗС внаслідок атаки керівництво заправок має шукати гроші для відновлення об'єкта.

Зробити це, з його слів, воно може шляхом підвищення цін на пальне, а це вже б'є по гаманцях українських водіїв.