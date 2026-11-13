Вже підбили корабель: експерт оцінив перспективи атак на Балтійський флот Росії

Сили оборони днями уразили ракетний корабель "Наро-Фомінськ" у Балтійському морі. Україна має можливості послабити тамтешній російський флот.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко. Зрозуміло, що Сили оборони не можуть застосовувати морські дрони для ударів у Балтійському морі. Однак атаки БпЛА цілком можливі.

Змусить Росію бути обережнішою

Як пригадав Риженко, до повномасштабної війни Росія щоденно виводила в Чорне море по 50 кораблів у різні локації. Після появи морських дронів ворог загнав їх до Новоросійська і прикрив багатошаровим захистом.

Водночас у Балтійському морі Росія продовжує діяти нахабно та демонстративно. Зокрема російські фрегати та десантні кораблі залучають до ескорту танкерів так званого тіньового флоту через тамтешні протоки. Попри це, українські дрони змушують ворога діяти обережніше.

Ми можемо послаблювати Балтійський флот Росії, який перебуває на охороні ключових портів Усть-Луга та Приморськ. Дальність від портів до флоту порівняно невелика,

– зазначив Риженко.

Чи здатна Україна бити по російському флоту: дивіться відео 24 Каналу

Окрім Балтійського регіону, вкрай вразливим для ударів залишається Баренцеве море. Ударні безпілотники можуть наробити значних проблем ворогу, адже в цьому районі базуються підводні човни зі складу стратегічних ядерних сил Росії.