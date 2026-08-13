Загроза для енергетики: у ГУР попередили про нові цілі російських атак взимку

Головне управління розвідки Міністерства оборони України прогнозує можливе посилення російських обстрілів по об'єктах енергетичної інфраструктури з настанням осені. Цього разу під особливою загрозою може опинитися газова галузь, яка відіграє критичну роль у проходженні опалювального сезону.

Про це пише "РБК-Україна".

Чому Росія може бити по газовій інфраструктурі?

В українській розвідці наголошують, що майбутній осінньо-зимовий період принесе нові виклики для енергетичного сектору. Представник ГУР МО Андрій Черняк деталізував можливі напрямки ворожих ударів.

Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях,

– заявив він.

За словами розвідника, існує серйозний ризик обстрілів тієї інфраструктури, яка відповідає за відбір блакитного палива з підземних сховищ. Крім того, під прицілом можуть опинитися потужності, що забезпечують імпорт газу з європейських країн.

Нагадаємо, наразі Україна вже зуміла накопичити у своїх сховищах майже 14 мільярдів кубометрів газу. Проте фахівці зазначають, що для стабільного проходження зими державі все одно знадобиться додатковий імпорт палива.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль озвучував суму в 400 мільйонів євро, необхідну для цих цілей. Однак зараз цю цифру називають лише мінімальною сумою, яка потрібна для здійснення закупівель.

Окрім енергетичного та газового секторів, небезпека може торкнутися й інших критично важливих сфер життєзабезпечення. Денис Шмигаль також припускав, що майбутньої зими російські війська можуть зосередити свої удари по об'єктах водопостачання.