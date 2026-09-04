"Зима буде важкою": "Флеш" закликав українців готуватися до можливих тривалих відключень світла

Цієї зими Україна може зіткнутися з серйозними проблемами в енергетиці, однак тотального дефіциту продуктів чи пального не очікується. Українців закликають вже зараз подбати про автономність своїх осель.

Про це радник президента з технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів для Dou.ua.

Що може чекати українців взимку?

За словами "Флеша", у разі знищення окремих виробництв можуть виникати локальні проблеми з певними товарами, однак масштабної нестачі не очікується.

Найбільшим ризиком, на думку Бескрестнова, залишаються удари по енергетиці. Тому він радить українцям не чекати початку опалювального сезону, а вже зараз подбати про альтернативні джерела живлення. Зокрема, варто придбати генератор, павербанк або зарядну станцію на кшталт EcoFlow. За наявності коштів можна розглянути гібридний інвертор з акумуляторами.

Також "Флеш" радить мати невеликий запас пального, щоб у разі масових проблем не довелося стояти в чергах на заправках.

Окреме питання – підготовка багатоповерхівок. Частина ОСББ уже встановлює генератори та акумуляторні системи, однак у старих районах із невеликими доходами мешканців ситуація може бути складнішою. Особливо це стосується будинків із системами опалення, які залежать від електроенергії. Бескрестнов також наголосив, що Києву варто вже зараз готуватися до можливих масштабних перебоїв.

Серед необхідних заходів він назвав створення стаціонарних пунктів обігріву з генераторами та пошук додаткових джерел водопостачання, зокрема артезіанських свердловин. За його словами, Росія може намагатися взимку створити в столиці соціальний колапс, тому до можливих проблем із електроенергією, теплом і водою потрібно готуватися заздалегідь, поки для цього є час.

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Нагадаємо, Україна готується до найскладнішої зими за час повномасштабної війни, тоді як Росія нарощує засоби для ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними The Economist, програму посилення енергосистеми вже виконали приблизно наполовину, а до зими планують накопичити 14 мільярдів кубометрів газу та посилити захист критичних об'єктів.

Водночас головними загрозами залишаються російські балістичні ракети та нові реактивні дрони. У Києві вже захистили частину трансформаторів, однак повністю убезпечити великі ТЕЦ неможливо. Найбільші ризики у разі ударів – перебої з електроенергією, теплом і водою, зокрема у Києві, Одесі та Кривому Розі. Варто зазначити, що близько 2,5 тисячі столичних будинків досі не мають резервних джерел тепла.