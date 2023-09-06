Для захисту енергетики: Наєв показав, як Сили оборони посилюють ППО на Житомирщині

Ворог продовжує завдавати ударів по Україні, зокрема, існує чималий ризик відновлення інтенсивних обстрілів критичної інфраструктури. У ЗСУ показали, як готують Житомирщину до повітряних нападів.

У середу, 6 вересня, з'явилось повідомлення про командувача Об'єднаних Сил Збройних Сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Він побував на Півночі нашої держави, а саме – на Житомирщині, де триває активна підготовка до захисту неба перед зимою.

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Підготовка до складної зими

Як зазначив Наєв, вживають всіх заходів з посилення системи протиповітряної оборони. Скажімо, на Житомирщині під час повітряних нападів 19 та 30 серпня екіпаж зенітно-артилерійської установки "Гепард" збив усі повітряні цілі, які зайшли в зону його ураження.

Слід розуміти, що це лише п'ять ворожих "Шахедів", але вони могли завдати дуже великої шкоди як цивільному населенню, так і об'єктам критичної інфраструктури,

– наголосив генерал-лейтенант.

Окрім того, він зустрівся з екіпажем зенітно-артилерійської установки, подякував бійцям і наказав, аби надалі вони так само зі стовідсотковою ефективністю виконували завдання. За його словами, важлива не лише техніка, а й професіоналізм людини, що нею керує.

Наєв про посилення ППО на Житомирщині: відео Укрінформ

Акцентуємо, що ЗРК "Гепард", яка вироблена в Німеччині, здатна збивати не тільки "Шахеди, а й крилаті ракети. Ця установка має свою окрему радіолокаційну станцію, яка дозволяє їй виявляти ворожі цілі в повітрі.

Наше завдання – продовжувати захищати українських громадян, українську землю й українські цивільні об'єкти. Ми робимо все для того, щоб збільшити ефективність системи протиповітряної оборони,

– заявив Наєв.

Водночас генерал-лейтенант підсумував, що уже створено нові мобільні вогневі групи, які працюватимуть на різноманітних загрозливих напрямках.

На Житомирщині посилюють захист неба / Фото Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

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Згадаємо, що 6 вересня відбулось засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому головну увагу було зосереджено на підготовці нашої енергосистеми до зими та можливих атак.