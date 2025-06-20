Після чотирьох днів пошуків: в Ізраїлі з-під завалів дістали тіло українки Марії Пешкурової
- Іран завдав удару по ізраїльському місту Бат-Ям 15 червня, внаслідок чого загинули 9 людей, включно з 5 українцями.
- Серед загиблих - Марія Пешкурова, її 7-річна донька та інші члени родини; тіло Марії дістали з-під завалів через 4 дні.
- Чоловік Марії служить у десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.
Іран завдав удару по житловому будирку в ізраїльському місті Бат-Ям у ніч проти 15 червня. Унаслідок обстрілу загинули 5 українців, зокрема 3 дітей.
Тіло однієї з загиблих, Марії Пешкурової, дістали з-під завалів після чотирьох днів пошуків. Про це пише 24 Канал із посиланням на ізраїльські ЗМІ.
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В Ізраїлі загинули українці
Уночі 15 червня внаслідок іранського удару по Бат-Яму, що в Ізраїлі, загинули 5 українців, серед яких 3 неповнолітніх дітей.
ЗМІ 20 червня повідомили, що тіло 31-річної українки Марії Пешкурової дістали з-під завалів. Жінка загинула разом з усією родиною під час балістичної атаки Ірану.
Загалом іранський удар 15 червня вбив 9 людей. Серед них – Марія, її 7-річна донька Настя Буртик, яка боролася з онкологією, 60-річна мама та двоє молодих племінників, яким було 9 та 13 років.
Відомо, що чоловік Марії Пешкурової служить у десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!