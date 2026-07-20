СБС уразили кілька елементів російського ППО у Краснодарському краї: цікаві кадри

Сили безпілотних систем вночі 20 липня знищили 8 російських елементів протиповітряної оборони. 6 із них були розташовані у Краснодарському краї країни-агресорки.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Що саме вдалося вразити СБС у Краснодарському краї?

ППОпад Птахів СБС завітав на болота Краснодарського краю. 8 елементів ППО вночі 20 липня впольовано та знищено в оперативній глибині противника (6 – у Краснодарському краї та 2 на ТОТ Запорізької області),

– написав "Мадяр".

За словами Бровді у Краснодарському краї Росії вдалося знищити:

ЗРК "ТОР-М2";

РЛС "Каста-2Е2";

РЛС "Гамма-С1М";

2 одиниці РЛС "Небо-СВ";

РЛС "Небо-У".

На окупованій території Запорізької області знищили ЗРК "БУК-М1" і радіолокаційну станцію.

"Мадяр" також опублікував відео ураження цілей.

Як Сили безпілотних систем відпрацювали по ППО у Краснодарському краї / Відео з фейсбуку "Мадяра"

Нагадаємо, раніше Роберт Бровді повідомляв, що 20 липня уночі Сили безпілотних систем уразили низку систем ППО у Росії, а у Криму – багато електростанцій. Також під ударом були 3 танкери та 4 суховантажі у Чорному та Азовському морях.