Масштабний удар по Криму: до чого готуються ЗСУ на півострові та як це позначиться на фронті
- Україна здійснює демонтаж військових об'єктів у Криму, зокрема завдаючи ударів по кораблях, літаках та базах ППО.
- Основною метою ЗСУ є блокування кримської логістики, щоб вплинути на російські військові операції на інших фронтах.
Україна систематично атакує півострів Крим. Очевидно йде підготовка до чогось більш масованого, що стосується роботи українських військ по Криму.
Україна завдала потужних ударів по різних об'єктах у Криму, по кораблях, літаках, станції радіозв'язку, штабу. А ще, зокрема, в ніч із 27 на 28 квітня в Криму була атакована база "Іскандерів", звідки росіяни здійснюють пуски по Україні. Значення таких ударів і задум українських військових у Криму спеціально для 24 Каналу розібрали військові експерти.
Що задумали Сили оборони в Криму?
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів, що в стратегіях країн НАТО є таке поняття, як "плануюча операція". Тобто, перед початком наземних дій на якійсь території відбувається зачистка військових об'єктів на цій території, планується поле бою. Утім наразі в України немає ресурсів для проведення наступальної операції на цьому напрямку.
Удари України мають комплексний оборонний характер, як по Криму, так і по російській території. Мені надходять повідомлення від друзів із Севастополя, що з'явилось відчуття, що "ми є". В останній період у них було враження, ніби вони назавжди лишаться в окупації, ніби Україна їх залишає. У перемовинах на тему, чи віддати Путіну Донбас, чи ні, Крим уже навіть не розглядався,
– зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
Він продовжив, що, на жаль, перебіг війни все одно лишається складним і не передбачає швидкого повернення українських земель. Утім у Севастополі розглядають введення комендантської години. Севастополь є ключем оборони Криму, Крим є ключем оборони фронту ворога, а південний фронт ворога безпосередньо впливає на Схід.
Лакійчук відповів, що задумали Сили оборони в Криму
Яким є головне завдання ЗСУ в Криму?
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив, що з 2022 року Україна цілеспрямовано полювала за системами ППО в Криму, за РЛС, щоб знищувати відповідну техніку та пускові установки. Останнім часом уся оборона Криму зосереджувалась у східній його частині, в районі Керчі, щоб прикривати Кримський міст.
"Інші ділянки були оголені, й Україна неодноразово прокладала там собі повітряний маршрут. Крім того, Україна пробивала шлях до Криму й надводними дронами. Тобто, ми проводимо комплексу операцію з демілітаризації Криму, як би це гучно не звучало. А те, що росіяни мусять використовувати свої десантні кораблі та наражати їх на удари, говорить про те, що в них ускладнена логістика", – наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.
За його словами, головне завдання ЗСУ в Криму – заблокувати кримську логістику, заблокувати її по різних частинах і тоді можна буде намагатись максимально перекривати сухопутний коридор. І так знекровлювати угруповання військ "Дніпро", починаючи від Херсону й далі по гирлу Дніпра. Цей план є незмінним, бо деокупація Криму з військової точки зору більш простий процес, ніж деокупація Донбасу.
Жмайло назвав головне завдання ЗСУ в Криму
Як удари по Криму вплинуть на ситуацію на фронті?
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан висловив думку, що останні удари по Криму – це класика проведення повітряних операцій. Підготовка до неї була тривалою. Накопичення сил і засобів відбувалось тривалий час. Спочатку була подавлена ворожа ППО, потім подавили корабель-розвідник із РЛС і завдали основний удар, переважно по великих десантних кораблях.
Їх росіяни зараз використовують у якості поромів, які Україна ще раніше знищила. Один великий десантний корабель може перевозити 500 тонн вантажу. В основному цими кораблями росіяни перевозять амуніцію. Цей напрямок для нас дуже важливий, бо через Крим росіяни "харчуються" на Запорізькому та Херсонському напрямках, де нині намагаються наступати,
– підкреслив полковник запасу ЗСУ.
Він додав, що це правильна тактика, яка дозволить призупинити російську логістику до лінії фронту.
Світан пояснив, як удари по Криму вплинуть на ситуацію на фронті
Ситуація в Криму: останні новини
Сили оборони уразили низку цілей у Криму. Зокрема, один із пунктів управління Чорноморським флотом.
ГУР вгатило по великих десантних кораблях Росії. Вони перебували в Севастопольській бухті.
Окупанти в Криму сховали одну з РЛС за дитячим табором. Фактично вони вчергове прикривають військові об'єкти цивільними.