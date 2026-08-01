Сили оборони ударили по складу морських дронів, підрозділ окупантів і залізничні мости

Українські захисники завдали потужних ударів по низці важливих воєнних цілей противника у ніч проти 1 серпня. Операції відбулися у межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

Про це повідомили в офіційному телеграмі Генерального штабу ЗСУ.

Що змогли знищити українські захисники?

Українські Сили оборони завдали удару по складу морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського в тимчасово окупованому Криму. Його загарбники використовували для підготовки та обслуговування своїх плавзасобів перед бойовими виходами в Чорне море.

Крім того, під влучний приціл українських воїнів потрапили два стратегічно важливі залізничні мости: "Сиваш" у районі Чонгара, що з'єднує окуповані території Херсонщини з півостровом, та міст у районі Владиславівки. Обидві конструкції відіграють критичну роль у військовій логістиці ворога, адже через них росіяни безперервно перекидали особовий склад, важку техніку та боєприпаси.

Серйозних втрат противник зазнав і в Севастополі, де було уражено підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії. Також підрозділи Сил оборони успішно атакували ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського, склад матеріально-технічних засобів біля Подового на Херсонщині та склад безпілотників росіян поблизу Токмака Запорізької області.

Нагадаємо, за інформацією OSINT-каналів, Вранці 1 серпня безпілотники атакували Уфу в Росії. За попередніми даними, один із дронів влучив у нафтопереробний завод, хоча офіційно не уточнюється, яке саме підприємство зазнало удару. Перед вибухами російські телеграм-канали повідомляли про проліт дронів над Башкортостаном. Місцева влада заявляла про роботу ППО та нібито збиття одного безпілотника, однак повідомляється, що щонайменше один дрон досяг промислової зони, де розташовані найбільші НПЗ Уфи.

Крім того, увечері 31 липня на території підприємства "Нижньокамськнафтохім" у Татарстані спалахнула пожежа. Перед займанням місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників. На підприємстві підтвердили загоряння та повідомили, що пожежу локалізували. За даними очевидців, вогонь виник у цеху з виробництва полістиролу. До слова, "Нижньокамськнафтохім" є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Європи та розташований більш ніж за 1100 кілометрів від кордону з Україною.

Вночі цього ж дня, під удари потрапили два нафтопереробні заводи, два логістичні склади Wildberries та порт у Каспійську. Найбільші наслідки зафіксували у Волгограді, де були атаковані НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка"та великий розподільчий центр Wildberries. Компанія офіційно повідомила про призупинення роботи складу, евакуацію персоналу та тимчасове припинення приймання товарів через надзвичайну ситуацію.