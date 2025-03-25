"Атеш" показав, у якому стані суднобудівна галузь росіян в окупованому Криму

За останній рік російська суднобудівна галузь в окупованому Севастополі повністю занепала. Заводи, які раніше працювали на військовий флот, поступово перетворюються на склади й ремонтні майданчики для пошкодженої техніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух українців і кримських татар. "Атеш" продовжує спостерігати за ворогом і передавати зібрану інформацію Силам оборони України.

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До чого тут українські БпЛА

Замість будівництва нових кораблів заводи в окупованому Криму тепер латають залишки бойової техніки росіян, аби хоч якось продовжити її експлуатацію.

За інформацією партизан, російські військові втратили великі замовлення після успішних ударів українських безпілотників. Фінансування промисловості урізають, а решту коштів розкрадають ще до початку робіт.

Стан суднобудівної галузі Криму: дивіться фото "Атеш"

Уся зібрана інформація передається Силам оборони України, і кожен удар по окупантах наближає момент, коли російський флот остаточно піде з Криму,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка демілітаризувала росіян на окупованому півострові, уразивши військову техніку, зокрема РЛС, вертоліт і пускові установки до ЗРК.