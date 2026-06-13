З кожним ударом усе гірше: політолог сказав, як на Кремль впливають удари по Криму

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що в найближчому майбутньому Україна ізолює Крим від Росії. З політичного огляду, для Кремля це буде справді критичною ситуацією.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зазначивши, що Москва не цікавиться долями мешканців у Криму. Однак загальна ситуація обов'язково згодом викличе істерики пропагандистів та скиглення представників Росії в ООН.

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Як на Кремль впливають удари по Криму?

Політолог пояснив, що попри те, що вже раніше СБУ фактично звільнили Чорне море від домінування російського флоту за допомогою морських дронів, це не означає, що військова присутність окупантів там зменшилась. За роки окупації росіяни перетворили півострів на військову базу, і зараз вони зіштовхнулись з проблемою, як забезпечити функціонування. На це потрібен ресурс – від питної води до палива, але логістика ворога паралізована.

Щоб завершити стратегію ізоляції, потрібно повністю знищити Керченський міст. Однак навіть зараз Україна контролює дронами так званий сухопутний коридор ворога на півдні, що ускладнює підтримку російського військового контингенту там.

Гладких також зазначив, що Кремлю вартувало б пригадати історію – економічно півострів прив'язаний саме до України, тому "перемогти" географічні чинники не можливо.

Водночас Кремль цікавить використання цивільного населення як живого щита для захисту своїх військових об'єктів. Не виключаю, що скоро росіяни будуть говорити, нібито Україна "створює гуманітарну катастрофу", тому страждають бідні цивільні. В такий спосіб вони захочуть розв'язати питання постачання необхідного для своїх військових,

– сказав він.

Гладких про ізоляцію Криму: дивіться відео

Як Крим вже стає пасткою для росіян?

Росіяни скаржаться, що змушені витрачати час на пошук талонів для заправки автомобіля, адже на півострові почалась паливна криза. Цікаво, що вона вдарила і по громадському транспорту – у Ялті та Керчі спостерігається зменшення кількості рейсів автобусів.

Крім того, на півострові існують обмеження на пересування. Місцевих вже навіть не цікавлять переваги життя біля моря. Також з полиць магазинів у Криму поступово зникають товари, а ціни лише дорожчають.