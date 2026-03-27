Експорт нафти і газу Росії неможливий: експерти розібрали атаку ЗСУ на Ленінградську область

Українські дрони вже 3 ночі поспіль атакують Ленінградську область. Зокрема, чергових критичних ударів зазнали нафтоналивні російські порти Усть-Луга та Приморськ.

Військові експерти та військовослужбовці ексклюзивно для 24 Каналу розібрали, як ці атаки стають можливими. Крім того, вони припустили, якими будуть наслідки цих ударів для Росії та її економіки.

Важливо Момент настав? Де й коли Путін готується відкрити другий фронт у Європі та як відповість НАТО

Що вдалось уразити українським дронам у Ленінградській області?

Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що в Росії є 2 шляхи експорту нафти – Новоросійськ й Усть-Луга. До Новоросійська ближче, до Усть-Луги далі – приблизно 1700 кілометрів від кордону. Там працюють інші дрони. Це перероблені одномісні літаки, які несуть на собі авіаційну фугасну бомбу від 150 до 250 кілограмів, від яких палає і величезна база по зберіганню сирої нафти і потужності для її відвантаження.

Ці удари в першу чергу спрямовані на економіку Росії. Понад 30% ВВП Росії генерує експорт нафти. Війна з боку агресора може тривати, якщо є 2 складники – люди та гроші. Україна знищує й особовий склад ворога у великих кількостях, по майже тисячі осіб у день. І завдає ударів по економічному потенціалу Росії для продовження ведення цієї війни,

– зазначив військовий експерт.

Він продовжив, що проблема Росії в тому, що в неї не вистачає засобів ППО, щоб прикрити всі об'єкти. Україна використовує широку географію для ударів: Усть-Луга, Новоросійськ, Удмуртія тощо. Кожна така операція готується місяцями, однак певний момент рандомізації все ж є, щоб навіть ворог не міг зрозуміти, де буде завданий наступний удар.

Нарожний відповів, як дрони змогли пройти ППО Росії:

Якими будуть наслідки ударів по цих об'єктах для Росії?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив, що удари по Усть-Лузі та Приморську показали чудово сплановану операцію. Ці удари не просто уразили об'єкти, а спричинили такі пошкодження, що унеможливлюють принаймні на тривалий час експорт нафти та газу з цих портів. Це надзвичайно потрібні та важливі операції.

"Ми розуміємо, що приблизно 2/3 нафти Росії експортується через 3 – 4 порти, які мають відповідні термінали та технічні інфраструктурні особливості. Основна маса йде через Балтійське море та через Чорне Море (Новоросійськ, Туапсе). Особливо на Балтійському морі активно завантажуються танкери, особливо тіньового флоту", – наголосив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

За його словами, зараз важливо перемкнутись саме на Балтійське море, адже була інформація, що Росія уникає проходу танкерів у Середземному морі, бо боїться ударів від України там. Такі прецеденти були. Ця робота буде тривати далі, щоб ослабити Росію, зменшити її потенціал. Помітно, що Росія вразлива. ППО фактично вся зосереджена в Москві, де панічний переляк від подібних ударів, і регіони ослаблені.

Мусієнко назвав наслідки ударів по портах Ленінградської області:

Як подібні атаки стали можливими?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан заперечив "виття" росіян, що подібні атаки стали можливими через те, що дрони летіли через Польщу та країни Балтії. Українцям вдається скеровувати свої дрони так, щоб обійти білоруську ППО, московську та пітерські. На Усть-Лугу та Приморськ дрони заходили зі сходу, а не з заходу.

Як аргумент росіяни використовують, що в дні атаки падіння українських дронів були зафіксовані над територіями країн Балтії. Утім це може бути наслідком впливу на них саме російської РЕБ або взагалі перехоплення керування дроном із боку росіян. Або ж вони самі можуть запускати по країнах Балтії відновлені збиті українські БпЛА під час атак по Ленінградські області, аби на Україну тиснув Захід,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що для атак могли використовуватись легкомоторні літаки А-22. Їх давно застосовують як дрони-камікадзе. Свого часу ще ГУР літаком А-22 знищувала один із цехів в Алабузі. Швидше за все літак А-22 переробили в дистанційно керовану систему, зменшили його вагу та вчепили на нього ФАБ-250. І в такому режимі літак почав працювати ще і як бомбардувальник, а не просто дрон-камікадзе.

Світан припустив, як Україні вдалось реалізувати подібні атаки:

Удари по Росії: останні новини