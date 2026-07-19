Рекордні показники влучань: росіяни вигадали цинічний спосіб маскувати свої вантажівки на Півдні

Логістика росіян на Півдні України суттєво ускладнилася. Сили оборони продовжують послідовно вибивати і вантажівки, і бензовози ворога. Там придумують різні варіанти, як не потрапити під удар.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що окупанти намагаються налагодити логістику через азовське узбережжя, попри регулярні атаки українських дронів. Ситуація там для ворога непроста.

Як росіяни маскують важливі вантажі?

За словами Братчука, Сили оборони України продовжують бити по логістиці ворога на Півдні. Можливо, зараз це не так активно висвітлюється у медіа. Водночас військові досі підтримують цей темп та демонструють рекордні показники зі знищення російських вантажівок.

Росіяни пробують адаптуватися до таких ударів. Вони стали активніше перевозити військові вантажі на цивільному транспорті.

Перевозять на інкасаторських машинах. Потім виють, що "напали на цивільних". Але в нас є об'єктивний контроль. Кадирівці часто використовують швидку допомогу для пересування. Ворог не сховається,

– зазначив Братчук.

Україна випалює логістику ворога на Півдні: дивіться відео 24 Каналу