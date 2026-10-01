Сотні дронів на тиждень: росіяни скаржаться на постійні атаки по логістиці на Півдні

Сили оборони України продовжують вибивати ворожу логістику на Півдні України, що почалося ще влітку. Вантажівки горять, а мобільних вогневих груп у ворога недостатньо.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, Сили оборони ще сильніше взяли під контроль логістику ворога на окупованих територіях. Зокрема дрони продовжують бити по вантажівках росіян на трасі з Ростова до окупованого Криму, яка пролягає через територію Донецької та Запорізької областей.

Що відомо про атаки по логістиці росіян?

Як наголосив Андрющенко, в інформаційному просторі вже менше про це повідомляють. Однак росіяни продовжують висвітлювати ці атаки. Нещодавно там розповідали, що буцімто збили кілька сотень дронів упродовж тижня.

Там велика щільність уражень. Хоч, звісно, день на день не припадає. Наприклад, сьогодні знаю точно про ураження в Маріупольському районі. Також відомо про ураження в районі Волновахи,

– сказав Андрющенко.

Андрющенко розповів про проблеми росіян з логістикою: дивіться відео 24 Каналу

Росіяни продовжують нарощувати кількість мобільних вогневих груп, які стоять посеред доріг. Також окупанти з кулеметами часто супроводжують колони вантажівок, які рухаються через окуповані території. Паралельно в них виникла ще й проблема з Кримським мостом.

З вересня росіяни не можуть повноцінно використовувати Кримський міст та переправи в Керчі. Все через чисельні наші ураження та нестачу поромів. Весь цей транспорт фактично йде через сухопутний коридор. В середньому йдеться про 1000 вантажівок упродовж доби,

– сказав Андрющенко.

Додамо, нещодавно Сили оборони вдарили по базі дронів в тимчасово окупованому Донецьку. А в Кріпенському та Луганську уразили два склади боєприпасів.