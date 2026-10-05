Чому насправді Росія атакує мости у Києві: військовий оглядач розкрив задум ворога

З початку жовтня Росія кілька разів вдарила дронами по Південному та Північному мостах у Києві. Ворог зараз цілеспрямовано тисне саме на цивільних.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо. За його словами, зараз росіянам важливо створити картинку "тотальної руїни". Все для того, аби українці почали схилятися до російських умов припинення війни, які фактично є капітуляцією.

Росії потрібна зневіра серед українців

Як наголосив Пехньо, ворог намагається посіяти зневіру серед цивільного населення та змусити українців думати про безнадійність ситуації. Такий постійний терор дійсно впливає на стійкість людей.

Прекрасно розумію, що нічого доброго в ударах по мостах немає. Не буду розповідати, що все гаразд. Але подивимося об'єктивно. Росія вже неодноразово атакує різні мости. Знищити міст неможливо такими засобами, як "Шахед". Але можна зробити життя людей дуже складним. На це у них іде розрахунок,

– зазначив Пехньо.

Військовий оглядач пояснив, чому Росія атакувала київські мости: дивіться відео 24 Каналу

Росіянам не вдається досягти повного колапсу в Україні, а на фронті у них так і немає значних успіхів. Тому вони знову беруться за те, аби розхитати ситуацію в країні. І ось такі атаки – це завжди удар по стійкості населення.

Неможливо вибити ту ж логістику в повний нуль. Ні вони, ні ми не можемо цього зробити. Чому? Бо воюють дві великі країни. Найбільша країна світу за територією та найбільша країна Європи, за якою стоять цілі фінансові системи та альянси країн. Тому про знищення чогось в нуль говорити взагалі недоречно,

– підкреслив Пехньо.