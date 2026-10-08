Росія третій день поспіль атакує мости в Запоріжжі: влада випробовує нові схеми руху

Російські війська вже третій день поспіль завдають комбінованих ударів по мостових переправах у Запоріжжі. Зазначені атаки можуть змусити владу триваліше закривати рух між берегами міста.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Що відомо про удари по мостах Запоріжжя?

Упродовж останніх двох днів комунальні служби встигали відновити проїзд всього за дві години після комбінованих обстрілів. Втім, чергові влучання можуть вимагати набагато більше часу на ліквідацію наслідків.

У зв'язку з цим цієї ночі повністю перекрили Вантовий міст, аби протестувати стійкість міської логістики за умови відсутності цієї переправи. За словами посадовця, транспортна система успішно впоралася з нічним потоком машин.

Наразі для організації денного трафіку фахівці розглядають запровадження реверсивного руху, додаткове регулювання на складних ділянках та суворі обмеження для великогабаритного транспорту. Основний потік вантажівок планують перенести на вечір і ніч, а вдень дати більше можливостей громадському транспорту.

Впорядкуванням транспортних потоків опікується спеціальний координаційний штаб, до складу якого увійшли військові та правоохоронці. Наразі влада опрацьовує дії на випадок найгірших сценаріїв пошкодження мостової інфраструктури.

Нагадаємо, Росія може зосередити зимову кампанію ударів на знищенні мостів через Дніпро в Києві, щоб ускладнити автомобільне та залізничне сполучення. Як пише The Telegraph, для посилення цієї кампанії Кремль знову залучив до командування генерала Сергія Суровікіна, відомого своєю жорсткою тактикою ведення війни.

На тлі повільного просування російських військ на Донбасі та значних втрат окупанти, за оцінкою видання, можуть намагатися тиснути на Україну через системні удари по містах і цивільній інфраструктурі. Аналітики ISW також зазначають, що російська кампанія ударів по українській логістиці вже розпочалася: на початку жовтня дрони атакували мости в Києві, а згодом — переправу в Запоріжжі.