СБУ за 2 місяці вразила нафтопереробні потужності, які приносять Росії 55% експортного виторгу

Центр спеціальних операцій "Альфа", який входить до складу Служби безпеки України, вразив частину нафтопереробних потужностей Росії, які приносили у бюджет країни 55% валютного виторгу.

Про це на першому щорічному "Саміті Свободи США – Україна", що відбувається у Вашингтоні та співорганізатором якого є Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), заявив один з керівників спецпризначенців СБУ (ім'я приховане з міркувань безпеки), передає кореспондентка Еспресо зі столиці США.

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Експорт нафтопродуктів з Росії скоротився на третину

За останні два місяці уражено, зокрема, багато нафтопереробних потужностей РФ, завдяки чому ми на третину скоротили експорт нафтопродуктів, а це є 55% ворожого військового виторгу. Це валютна виручка від експорту нафтопродуктів,

– повідомив він.

Також протягом 2023 року центр спецоперацій СБУ знищив більш ніж 500 російських танків.

Росія втрачає і в техніці

"Центр спеціальних операцій "Альфа" активно використовує дрони для ураження російської техніки та живої сили. Протягом 2023 року було ліквідовано понад 500 російських танків", – сказав спецпризначенець, додавши, що це були танки Т-90 та T-90M, вартість яких – більш ніж 5 мільйонів доларів за кожну одиницю.

Водночас він наголосив на тому, що цього досягнув доволі невеликий спецпідрозділ: "Такі цифри є дуже великими для такої невеликої кількості особового складу".