Удари по Охтирці: ворожі війська поранили близько 70 людей, серед них – жінки

В Охтирці окупанти гатили по військові частині та житлових будинках. Повідомляють, що зараз у місті близько 70 поранених, серед них є і жінки.

Російські війська знову продовжують наступ на Сумську область. Зокрема, нові обстріли з ракет зафіксували в Охтирці. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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В Охтирці було три ракетні точкові удари по військовій частині. Перед цим окупанти обстріляли житлові квартали. Унаслідок нападу російських військ постраждало щонайменше 70 людей.

У місті пошкоджена система теплопостачання, ймовірна зупинка ТЕЦ. Місцева влада повідомляє, що зараз над відновленням системи працюють.

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