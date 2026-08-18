"Заплатите високу ціну": Росія погрожує Британії через дрони, але отримала жорстку відповідь

Москва офіційно звинуватила Лондон у свідомій ескалації конфлікту через використання безпілотників британського виробництва для ударів по території Р. Російські дипломати пригрозили серйозними наслідками, назвавши Сполучене Королівство співучасником атак.

Про це пише BBC.

Як в Росії пригрози Великій Британії?

Попередження з боку Москви пролунало на тлі повідомлень про масштабний обмін ударами між Росією та Україною в ніч проти вівторка. Посольство Росії у Великій Британії оприлюднило заяву, в якій різко засудило використання українськими силами британських апаратів.

Роблячи це, Сполучене Королівство діє як співучасник і співорганізатор кривавих злочинів та терористичних атак,

– йдеться у заяві російського дипломатичного відомства.

Там також додали, що "дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати", а чим глибшим буде втягнення у конфлікт, "тим вищу ціну він заплатить".

Представник Міністерства оборони Великої Британії у коментарі для BBC наголосив, що країна стоїть "пліч-о-пліч" із Києвом.

Росія не повинна мати жодних сумнівів щодо рішучості цього уряду протистояти російській агресії – як в Україні, так і проти Великої Британії та наших союзників,

– зазначив речник.

Він підкреслив, що Лондон "зобов'язався надавати Україні обладнання, необхідне для захисту від незаконного вторгнення Путіна".

Безпілотники, про які йде мова, виготовлені двома різними британськими компаніями. Їх успішно використовують для масованих ударів по військових та промислових об'єктах всередині Росії, зокрема по нафтопереробних заводах і складах онлайн-ритейлера Wildberries. Військове джерело підтвердило BBC факт застосування британських дронів, які, за оцінками, завдали економічних збитків на понад 35 мільярдів фунтів стерлінгів.

Масовані атаки на склади Wildberries та Москву

Україна неодноразово атакувала об'єкти Wildberries, яку називають російською версією Amazon. За даними української сторони, сім із десяти найбільших логістичних центрів компанії наразі "виведені з ладу". Водночас речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що дрони з британськими компонентами атакували російську територію, включно з нафтобазою в Каменському районі Ростовської області.

Заяви Москви з'явилися після хвилі українських атак. Російські посадовці повідомили, що під час останніх нічних ударів близько 620 безпілотників летіли в бік Московської області. За їхніми словами, ППО знищила понад 180 апаратів, проте кілька людей отримали поранення.

Нагадаємо, у квітні британське Міноборони анонсувало передачу десятків тисяч дронів, включно з далекобійними, у своєму найбільшому пакеті допомоги. Наприкінці липня президент Володимир Зеленський та новий прем'єр-міністр Британії Енді Бернем зустрілися на авіаносці в Портсмуті, де було оголошено про передачу технологій для захисту українських безпілотників. На початку серпня МЗС Великої Британії також розширило санкції проти Росії, додавши до списку ще 19 суб'єктів.