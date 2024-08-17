Борис Джонсон закликав Захід дати дозвіл Україні на далекобійні удари по Росії західною зброєю

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував операцію у Курській області. Він вважає, що настав час дозволити Києву безперешкодно здійснювати далекобійні атаки по території Росії.

Джонсон закликав партнерів перестати боятися "ескалації" конфлікту через це. Це він зауважив у своїй статті.

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Джонсон закликав припинити "реготання" та відмовитися від путінофобії

Джонсон нагадав, як Путін погрожував "взяти Київ за три дні", але "в найстрашніших кошмарах він не міг уявити, що одного дня українські танки переправляться на територію Росії" і що за тиждень Україна захопить більше території, ніж росіяни за рік.

Цей блискавичний прорив у Курську область нагадує нам ключову правду всієї війни: ми від початку завжди недооцінювали українців. Ми недооцінили їхній дар несподіванки, те, як вони нещадно тримали в таємниці свій останній план. Ми недооцінили їхню сміливість – їхню готовність робити те, що люди вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню лють на російського загарбника – глибоке бажання в українських грудях вигнати путінські війська з кожного дюйма української землі,

– написав Джонсон.

Тож політик закликав припинити "реготання", відмовитися від путінофобії та дати Україні дозвіл здійснювати далекобійні атаки по Росії.

Джонсон зауважив, що операцією у Курську Україна сподівається на вихід частини ворожих військ із Донбасу. Він додав, що на цьому напрямку росіяни досягли "певного прогресу", використовуючи свою зброю, зокрема, планерувальні бомби. Тим часом українці не змогли дати належну відсіч, бо Захід змушував "воювати з однією рукою, зв'язаною за спиною".

Єдиний спосіб зупинити планерувальні бомби – це вразити авіабази, які використовують ці російські літаки; і єдиний спосіб вразити ці бази – це використати західний комплект, який вони вже мають. В українців американська система ATACMS, у Великобританії – підривні ракети Storm Shadow,

– написав британський політик.

Джонсон також прокоментував побоювання Заходу загострення конфлікту після надання дозволу бити далекобійною зброєю по цілях у Росії.

"Нам, як завжди, кажуть, що ми боїмося "ескалації". Але насправді той, хто дійсно боїться ескалації, – це Путін. Він втратив сотні тисяч військ; він втратив величезну кількість обладунків; зараз він сильно перенапружений. Зараз настав момент для друзів України на чолі зі США та Великою Британією активізуватися", – йдеться у статті експрем'єра Джонсона.

Він додав, що попри побоювання, частина західного озброєння бере участь у Курській операції, і до ескалації це не призвело.