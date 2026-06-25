Удари по Росії: Зеленський анонсував 40-денну операцію, щоб змусити закінчити війну

Володимир Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни. Йдеться, зокрема, про далекобійні удари по країні-агресорці.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

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Що розповів Зеленський про 40-денну операцію СБУ щодо Росії?

Президент заслухав доповідь тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ, генерал-майора Євгенія Хмари щодо плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності та результатах Центру спецоперацій "Альфа" на фронті.

Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни,

– сказав Зеленський.

Він також наголосив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найвищі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. А ЦСО "Альфа" є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта.

"Окремо обговорили виклики у внутрішній безпеці України. Вдячний за захист нашої держави та українців!" – резюмував президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповідав, що вночі 25 червня українські дрони уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні. А вранці було влучання одразу по двох НПЗ в Уфі – "Башнефть-Уфанефтехим" і "Башнефть-Новойл".