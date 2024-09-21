Пізно, – Зеленський про використання ATACMS вглиб Росії

Україна досі очікує від західних союзників дозволу бити ракетами ATACMS вглиб Росії. Однак президент Володимир Зеленський зауважив, що з цим рішенням уже запізнилися.

За його словами, уже пізно використовувати ATACMS, адже Росія переміщує свою техніку все далі від кордону. Про це глава держави розповів на офрек зустрічі із журналістами, пише 24 Канал.

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"Треба говорити сьогодні про серйозні рішення"

Президент Зеленський зауважив, що Україна просила далекобійну зброю, щоб ефекти працювати по російській армії під час наступів.

"Ми просили далекобійну зброю. Чому? Тому, що всі їх наступи виключно по одній і тій самій методиці. Ці бомби, КАБи. Знищують все. Вони знищують – наші відходять. Вони артилерією добивають, руйнують наші позиції і потім захоплюють", – сказав Зеленський.

І додав, що наразі не можна говорити просто про "можливість використовувати нам ATACMS" і наголосив на важливості далекобійної зброї для України.

Чому? Бо пізно. Вони пересувають літаки на інші аеродроми. Підготували майданчики для своєї зброї, щось відтягнули на 300+ кілометрів. Так, багато речей тактичних є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя. Але вони багато чого перетягнули туди. Тому й треба говорити сьогодні про серйозні рішення.