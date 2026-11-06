По кілька точкових ударів на завод: авіаексперт розкрив нову тактику атак по російських НПЗ

Сили оборони України змінили тактику атак по російських НПЗ. Це чітко можна побачити з фотографій та відео уражених підприємств.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. Якщо раніше осередків влучань було буквально кілька, то зараз бувають випадки з 10 – 12 точними ударами по одному підприємству.

Що змінилося в ударах по НПЗ?

Як наголосив Криволап, раніше українським дронам було значно складніше долітати до російських НПЗ. Влучання були, але не так багато. Зараз спроможності змінилися.

Сили оборони зосередилися на тому, аби на фінальному етапі атаки безпілотники ефективно влучали в ціль. Іноді допомагають різні засоби зв'язку. Іноді працює штучний інтелект.

Спочатку ми маємо зображення цієї цілі. Штучний інтелект навчається розпізнавати їх. Тоді вже, коли дрон долітає, він може досить точно влучити в ціль,

– зазначив Криволап.

При цьому варто розуміти, що тут тривають постійні "перегони" між Силами оборони та ворогом. Росія намагається придумати протидію. Україна ж готує нові рішення. Йде постійне вдосконалення.