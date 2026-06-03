НПЗ продовжують палати, а Кремлю не вдається захистити свої ключові об'єкти, – ISW

Сили оборони України в ніч проти 2 червня продовжили кампанію далекобійних ударів по російських військових об'єктах та нафтовій інфраструктурі. Зокрема, військові уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 2 червня 2026.

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Які наслідки українських ударів?

Внаслідок ударів на НПЗ спалахнула пожежа.

У Генштабі зазначили, що Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії з потужністю близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Удар по підприємству також підтвердив оперативний штаб Краснодарського краю.

Крім того, 2 червня Генштаб повідомив про удар по російському пункту управління безпілотниками поблизу населеного пункту Устинка в Бєлгородській області.

Українська сторона також оприлюднила оновлені дані щодо наслідків попередніх ударів по російських об'єктах у тилу. Зокрема, за даними Генштабу, удар ракетою "Нептун" по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області 31 травня пошкодив установки первинного перероблення нафти АВТ-1 та АВТ-2 і спричинив пожежу.

Також повідомляється, що удар по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Лазарево" у Кіровській області пошкодив два резервуари РВС-50 000 м³ та будівлі головної насосної станції. Ще один удар по Саратовському НПЗ, за даними української сторони, пошкодив установку первинного перероблення нафти АВТ-6.

Супутникові знімки, опубліковані 1 червня, також зафіксували пошкодження нафтобази в селищі Матвіїв Курган у Ростовській області після українського удару 31 травня. Інші супутникові фото показали зруйнований резервуар на нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3" після атак 19 та 29 травня.

Крім того, супутникові знімки від 2 червня підтвердили пошкодження Волгоградського НПЗ після удару 29 травня. Зокрема, були уражені установки ЕЛОУ-АВТ-1, ЕЛОУ-АВТ-5 та технічні естакади поблизу восьмого водоблока.

Агентство Reuters раніше повідомляло, що після українських атак Волгоградський НПЗ зупинив роботу установки первинного перероблення нафти CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужностей підприємства.

До слова, в ніч на 3 червня під ударом також опинилася російська військова інфраструктура Санкт-Петербурга. Як повідомляють осінтери, йдеться про нафтовий термінал, зокрема горить резервуар.